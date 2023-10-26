Seda Bakan 38'inci yaşını ünlü isimlerle kutladı! Eğlenmeye doyamadı

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Televizyon ekranlarının beğenilen oyuncusu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturdu.
Çiftin evliliğinden iki kız çocuğu bulunuyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Bakan, sık sık paylaşımlar yapıyor.
Doğal haliyle dikkat çeken oyuncunun geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.
Ünlü akını
10 Ekim'de 38 yaşına giren Seda Bakan, doğum günü partisi düzenledi. Partiden karelerini paylaşan Bakan'a yorum ve beğeni yağdı.
Fotoğraflarda, ünlü isimlerin organizasyona akın ettiği görüldü.
Yalnız bırakmadılar
Meslektaşları Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Umut Kurt ve şarkısı Hadise, Bakan'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Fotoğraflara ise, "40’a gelmeden 30’ların keyfi çıkıyordu." notunu düştü.
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