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Seda Bakan 38'inci yaşını ünlü isimlerle kutladı! Eğlenmeye doyamadı

Seda Bakan 38'inci yaşını ünlü isimlerle kutladı! Eğlenmeye doyamadı Oyuncu Seda Bakan, 38'inci yaş günü için düzenlediği doğum günü organizasyonunda yalnız bırakılmadı. Murat Boz, Hadise ve Tuba Büyüküstün gibi ünlü isimler partiye akın etti.