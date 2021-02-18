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Seda Bakan: Eltimgile börek açmaya giderken ben

Seda Bakan: Eltimgile börek açmaya giderken ben

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, iki yaşındaki kızı Leyla ile Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.