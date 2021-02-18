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    Seda Bakan: Eltimgile börek açmaya giderken ben

    Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, iki yaşındaki kızı Leyla ile Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 10:49
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    Seda Bakan: Eltimgile börek açmaya giderken ben

    8 yıl önce Ali Erel ile dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan Bakan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    80'LER TARZI

    Beşiktaş'ta yürüyüşe çıkan 35 yaşındaki Seda Bakan, kızı Leyla ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "80'ler stayla... Eltimgile börek açmaya giderken ben!" notunu düştü.

    Bakan'ın 80'ler tarzı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Seda Bakan: Eltimgile börek açmaya giderken ben #1

    Seda Bakan: Eltimgile börek açmaya giderken ben #2

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