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- Seda Bakan: Eltimgile börek açmaya giderken ben
Seda Bakan: Eltimgile börek açmaya giderken ben
Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, iki yaşındaki kızı Leyla ile Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 10:42
- Güncelleme : 18.02.2021 - 10:49
8 yıl önce Ali Erel ile dünyaevine giren oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan Bakan, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
80'LER TARZI
Beşiktaş'ta yürüyüşe çıkan 35 yaşındaki Seda Bakan, kızı Leyla ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisine, "80'ler stayla... Eltimgile börek açmaya giderken ben!" notunu düştü.
Bakan'ın 80'ler tarzı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.