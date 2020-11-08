Seda Bakan: Estetiğim yok

“İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu olan Seda Bakan, “Eğer burun estetiği yaptırırsam eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir” dedi.

Estetiksiz ünlüler arasında yer alan isimlerden biri de oyuncu Seda Bakan…

Şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol olan ve oyunculuğu ile izleyenleri büyüleyen Bakan, “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu oldu.

“EŞİM BENİ BOŞAR”

Kendisiyle ilgili samimi itiraflarda bulunan oyuncu, “Hiç estetiğiniz var mı?” sorusuna ilk kez yanıt verdi.

Bakan, ”Yok ama yaptırmak çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir.” diye konuştu.