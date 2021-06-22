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    Seda Bakan, imaj yeniledi

    İmaj tazeleyen oyuncu Seda Bakan, son halini takipçileri ile paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 08:33
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 08:42
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    Seda Bakan, imaj yeniledi

    7 yıl önce müzisyen Ali Erel ile dünyaevine giren ve 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, imaj tazeledi.

    YENİ SEDA

    Kıvırcık ve kahverengi saçları ile tanınan ünlü oyuncu Bakan'ın eski halinden eser kalmadı. Sosyal medyada paylaşım yapan ünlü oyuncu, yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu.

    Bakan'ın bu paylaşımına binlerce yorum ve beğeni geldi.

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