Seda Bakan, kampta

Ünlü oyuncu Seda Bakan,bu yaz otel tatili yerine kamp yapmayı tercih etti.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını hayatımızda birçok şeyi değiştirdi. Seda Bakan da bu yaz otel tatili yerine kamp yapmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte Muğla-Akyaka’daki bir kamp merkezine gitti.

HAMAK KEYFİ

Minik kızıyla doğayla iç içe bir tatil yapan Bakan önceki gün plajdaydı. Bu kez şezlongda güneşlenmek yerine gölgedeki minderlerin üzerinde vakit geçiren Bakan, bebeğini uyuttuktan sonra hamak keyfi yaptı.

Kucağında kızıyla Türk kahvesi içerken objektife yansıyan Seda Bakan, daha sonra fal baktırmak için fincanını kapattı.