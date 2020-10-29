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    Seda Bakan: Kiloluyken görüntülenince üzüldüm

    Hamile olduğu dönem Bodrum'da görüntülenen Seda Bakan, o fotoğrafları görünce üzüldüğünü dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 07:56
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    Seda Bakan: Kiloluyken görüntülenince üzüldüm

    Ünlü oyuncu Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla ile Rumelihisarı’ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

    Bakan, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna “Leyla’yla uğraşıyorum, zaman çabuk geçiyor” yanıtını verdi.

    "ŞU AN İYİYİM"

    Ünlü oyuncu, yazın Bodrum’da çekilen bikinili fotoğrafları sorulduğunda ise şöyle dedi: “O zaman bayağı kiloluydum ve magazine yakalanınca moralim bozulmuştu. Ama şu an iyiyim.”

    Seda Bakan: Kiloluyken görüntülenince üzüldüm #1

    Seda Bakan: Kiloluyken görüntülenince üzüldüm #2

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