Seda Bakan: Kiloluyken görüntülenince üzüldüm

Hamile olduğu dönem Bodrum'da görüntülenen Seda Bakan, o fotoğrafları görünce üzüldüğünü dile getirdi.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, önceki gün kızı Leyla ile Rumelihisarı’ndaki bir kafede objektiflere yansıdı.

Bakan, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna “Leyla’yla uğraşıyorum, zaman çabuk geçiyor” yanıtını verdi.

"ŞU AN İYİYİM"

Ünlü oyuncu, yazın Bodrum’da çekilen bikinili fotoğrafları sorulduğunda ise şöyle dedi: “O zaman bayağı kiloluydum ve magazine yakalanınca moralim bozulmuştu. Ama şu an iyiyim.”