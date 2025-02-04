Seda Bakan kırmızı mini elbisesiyle büyüledi! Takipçileri beğeni yağdırdı

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En son Şükrü Özyıldız, Hadise gibi isimlerle 'Esas Oğlan' dizisinde boy gösteren ve cesur sahneleriyle dikkat çeken Seda Bakan, son olarak bir etkinliğe katıldı.

KIRMIZI MİNİ ELBİSESİ ÇOK BEĞENİLDİ

Bakan, kırmızı göğüs dekolteli ve mini bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü ismin iddialı kombini, sosyal medya kullanıcılarından 38 binden fazla beğeni aldı.

39 yaşındaki ünlü oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile dünyaevine girmişti. 2 çocukları olan çiftin mutlu evliliği devam ediyor.