Seda Bakan: Koronavirüsü ilaçsız yeneceğim

Koronavirüse yakalanan Seda Bakan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oyuncu Seda Bakan, geçen günlerde sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Koronavirüs yakalandığı için üç gündür evinde karantinada olan oyuncu Seda Bakan, 15 aylık kızı Leyla'yı emzirdiği için ilaç kullanmadığını belirtti.

Bakan, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"BİZ İYİYİZ"

"Biz iyiyiz. Bebişkoyu emzirdiğim için ilaç kullanmadan geçiriyorum bu dönemi. Bebeğe çok yakın olduğum zaman maske takıyorum.

"BALLI SÜT İYİ GELİYOR"

Güzel besleniyoruz. C, D ve çinko içeren bir vitamin kullanıyoruz. Umarım bu şekilde geçer, gider. Bu arada gece yatmadan ballı süt iyi geliyor.

Herkese sevgiler ve hastalara acil şifalar diliyorum."