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    Seda Bakan, koronavirüsü yendi

    İlaç kullanmadan koronavirüsü yenen Seda Bakan, pazara gitti.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 07:13
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 08:58
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    Seda Bakan, koronavirüsü yendi

    Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü oyuncu Seda Bakan, hastalığı hafif atlattı.

    Karantinadan çıkan oyuncu soluğu pazarda aldı. Kızı Leyla ile alışveriş yapan oyuncu balık aldı.

    "PAZARA GELDİK"

    Pazar alışverişini tamamlayan Bakan, "Açılışımızı pazarımıza giderek yaptık." notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

    Bakan, kızı Leyla'yı emzirdiği için koronavirüsü ilaçsız atlattığını söylemişti.

    Seda Bakan, koronavirüsü yendi #1

    Seda Bakan, koronavirüsü yendi #2

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