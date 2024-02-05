Seda Bakan makyajsız halini sosyal medya hesabında paylaşınca gündem oldu Takipçileriyle en doğal haliyle verdiği pozu paylaşan Seda Bakan'ınmakyajsız filtresiz haline yorum yağdı.

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Seda Bakan 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuş çift Ela ve Leyla’yla evliliklerini taçlandırmıştı.

Özel hayatına dair renkli kareleri sosyal medya hesabından oyuncu, yine gündem oldu.

İki çocuk annesi

Ekranların komik kadınlarından; iki çocuk annesi Seda Bakan hafta sonunu kendine ayırdı.

Makyajsız fotoğraf geldi

Yürüyüşe çıkan oyuncu, makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

'Fırsat bulup yürüyenlerde bugün'

'Fırsat bulup yürüyenlerde bugün' notuyla bu fotoğrafını yayınlayan Bakan'ın makyajsız hali dikkat çekti.

Filtre de yok

Ünlü oyuncu paylaşımında herhangi bir filtre de uygulamadı.