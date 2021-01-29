Seda Bakan’dan Shakira dansı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Shakira gibi dans ettiği videoyu sosyal medya hesbaından yayınladı.

Geçtiğimiz yıl anne olan ve kısa bir süre önce setlere dönen Seda Bakan, sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden.

Pandemiyi evinde kızı ve ailesiyle geçiren Bakan, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

ÇOK BEĞENİLDİ

Güzel oyuncu, Shakira'nın yeni şarkısında onun gibi dans ederek çektiği videoyu sayfasından yayınladı. Bakan'ın dans videosu takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.