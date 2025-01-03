Seda Bakan'ın kandil paylaşımı! Kızı ile başörtüsü takıp seccade üzerinde poz verdi

Haber Merkezi

Şu sıralar son dizisinde Şükrü Özyıldız ile çektiği ateşli sahneleri ile sosyal medyayı sallayan iki çocuk annesi Seda Bakan, sosyal medyadaki aktif paylaşımlarına devam etmekte.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, önceki akşam Instagram hesabı üzerinden kandil ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan, kızı ile yaptığı paylaşımda başörtülü ve seccadesi üzerinde poz verdi.

"HAYIRLI KANDİLLER"

Kızı ve kendisini böşörtülü olarak paylaşan Seda Bakan, 'hayırlı kandiller' yazdı.

Seda Bakan kızlarına 40 mevlidi yaparak da sosyal medyada çok konuşulmuştu.