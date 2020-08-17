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    Seda Bakan'ın kızı Leyla 1 yaşında

    Oyuncu Seda Bakan ile müzisyen Ali Erel'in kızları Leyla, 1 yaşına bastı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 08:42
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    Seda Bakan'ın kızı Leyla 1 yaşında

    Seda Bakan, Ali Erel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu.

    LEYLA 1 YAŞINDA

    Çift, geçtiğimiz yıl kızları Leyla'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşadı. Bakan ve Erel'in kızı Leyla, bugün 1 yaşına bastı.

    Çift, aile arasında düzenledikleri organizasyon ile kızlarının doğum gününü kutladı.

    "İYİ Kİ DOĞMUŞ"

    Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ailecek çekildikleri kareleri "İyi ki doğmuş canım Leyla" notuyla yayınladı.

    34 yaşındaki Bakan'ın fotoğrafları, hayranlarından büyük ilgi gördü.

    Seda Bakan ın kızı Leyla 1 yaşında #1

    Seda Bakan ın kızı Leyla 1 yaşında #2

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