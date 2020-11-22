Seda Bakan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüse yakalandığını açıklayan başarılı oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Güzel oyuncu Seda Bakan, koronavirüse yakalandı.

Haberi Instagram hesabı üzerinden duyuran Bakan, yapılan son testinin pozitif çıktığını ailesinin ise iyi olduğunu söyledi.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSETMİYORUM"

Paylaşımında maske uyarısında da bulunan Bakan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitifim çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun.

"MASKELERİ ÇIKARMAYIN"

İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz tek korunma yolu maske dedi. Maskelerini çıkarmayın."