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    Seda Güven doğum yaptı

    Dizi ve filmlerin sevilen yüzü Seda Güven anne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 09:28
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 09:50
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    Seda Güven doğum yaptı

    İş insanı Ali Güzel ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Seda Güven'den sevindiren haber geldi.

    YİĞİT BEBEK DOĞDU

    Bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Güven, annelik heyecanı yaşıyor. Mutlu çiftin, oğullarına Yiğit ismini verdiği öğrenildi.

    Sosyal medya hesabından bebeğinin ayağını yayınlayan Ali Güzel, fotoğrafa "Oğlumuz ve Zeynep’imizin kardeşi hoş geldin. Allah’ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutluluğu ömründen eksik etmesin İnşallah. Allah’ım hep iyi insalarla karşılaştırsın seni inşallah." notunu yazdı.

    Seda Güven doğum yaptı #1

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