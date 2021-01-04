Seda Güven'den bebeğiyle ilk paylaşım

Geçtiğimiz günlerde bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Güven; Yiğit ismini verdiği minik oğluyla ilk paylaşımını yaptı.

Bir süredir ekranlardan uzak güzel oyuncu Seda Güven, Ali Güzel ile olan evliliğinden ilk bebeğini kucağına almıştı.

YENİ YIL PAYLAŞIMI

Geçtiğimiz günlerde anne olan oyuncu, yılbaşı akşamı minik bebeğiyle ilk kez paylaşım yaptı. Kucağında bebeğiyle şömine önünde poz veren Güven, paylaşımına; "En yeni yılımız" notunu düştü.

Güven'e, takipçilerinden "Maşallah" yorumları yağdı.