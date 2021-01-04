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    Seda Güven'den bebeğiyle ilk paylaşım

    Geçtiğimiz günlerde bir erkek bebek dünyaya getiren ünlü oyuncu Seda Güven; Yiğit ismini verdiği minik oğluyla ilk paylaşımını yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 08:06
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 09:19
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    Seda Güven'den bebeğiyle ilk paylaşım

    Bir süredir ekranlardan uzak güzel oyuncu Seda Güven, Ali Güzel ile olan evliliğinden ilk bebeğini kucağına almıştı.

    YENİ YIL PAYLAŞIMI

    Geçtiğimiz günlerde anne olan oyuncu, yılbaşı akşamı minik bebeğiyle ilk kez paylaşım yaptı. Kucağında bebeğiyle şömine önünde poz veren Güven, paylaşımına; "En yeni yılımız" notunu düştü.

    Güven'e, takipçilerinden "Maşallah" yorumları yağdı.

    Seda Güven den bebeğiyle ilk paylaşım #1

    Seda Güven den bebeğiyle ilk paylaşım #2

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