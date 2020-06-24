Seda Sayan: 4 aydır çalışmıyorum

Aylardır Muğla'da yaşayan Seda Sayan'dan yeni fotoğraf geldi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, koronavirüs salgını nedeniyle 4 aydır Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören’de yaşıyor.

Yıllara meydan okuyan Sayan, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Sıfır makyajlı haliyle dikkat çeken Sayan, hem güzellik sırrını verdi hem de 4 aylık karantina döneminde neler yaptığını yazdı.

"4 AYDIR EVDEYİM"

Pilates ve yüz yogası ile güzelliğini koruyan Sayan, paylaştığı fotoğrafın altında şunları ifade etti:

"İlk kez 4 ay çalışmadım. Bol bol yürüyüş yaptım, günde 7 kilometre yürüdüm. Asla makyaj yapmadım ve bana inanılmaz iyi geldi."