Seda Sayan boşanma iddialarına canlı yayında cevap verdi! Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in aralarının bozuk olduğu ve boşanacakları iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, canlı yayında konuştu.

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ensonhaber.com

Yaptırdığı estetik operasyonlarla sürekli gündem olan Seda Sayan, en son 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

Sayan, şimdi ise özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı, evlendikten sonra isminin yanına gelen Ökten soyadını resmi işlemlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme kararıyla kaldırttı.

Soyadını sildirmesi üzerine boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sayan, sunuculuğunu yaptığı programda isyan etti.

"Yanlış anlaşıldı"

Çıkan boşanma iddiasını yalanlayarak ailelerin yalan haberlerden dolayı etkilendiğini söyleyen Sayan, "Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı.

"Küfrediyorum"

Öyle bir şey yok. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hepimizin ailesi var. Bak bir sürü küfrediyorum size içten. Rahatlıyorum.

"Bu aşktan ne istiyorlar"

Yapmayın böyle şeyler. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Daha biz 2,5 yıldır beraberiz. 2'nci yılımızı kutlayacağız. Daha birbirimize öte git demedik. Ayrıca aşkımızı herkes görüyor. Bu aşktan ne istiyorlar? Yapmayın ya böyle şeyler. Öldünüz be." dedi.