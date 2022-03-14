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    Seda Sayan, canlı yayında evlilik teklifini anlattı

    Çağlar Ökten'in evlilik teklifini kabul eden Seda Sayan, 7. kez gelin oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 12:12
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    Seda Sayan, canlı yayında evlilik teklifini anlattı

    59 yaşındaki Seda Sayan birlikte sahne aldığı ve kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile aşk yaşadığını doğruladı.

    Sunucusu olduğu programda samimi açıklamalarda bulunan Sayan, evlilik teklifinin nasıl geldiğini anlattı.

    Çok mutlu olduğu gözlerden kaçmayan Sayan, ”Evet, Çağlar Ökten’den 14 Şubat’ta evlilik teklifi aldım. Sonsuza dek evet!” dedi.

    Seda Sayan, canlı yayında evlilik teklifini anlattı #1


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