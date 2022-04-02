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- Seda Sayan 'deeplift' yaptırdı
Seda Sayan 'deeplift' yaptırdı
Birlikte sahne aldığı Çağlar Ökten'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, estetikten vazgeçemiyor.
- Haber Merkezi
- 02.04.2022 - 17:58
- Güncelleme : 02.04.2022 - 18:02
59 yaşındaki Seda Sayan, mayıs ayında nikah masasına oturacak...
Bir süredir beraber sahne aldığı Çağlar Ökten'le aşk yaşayan Sayan, Prag'da dünyaevine girecek.
Şimdiden hazırlıklara başlayan Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.
YÜZÜNÜ GERDİLER
"Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcı, o anlarını Instagram hesabından paylaştı.
Sayan geçtiğimiz aylarda ise örümcek ağı ve Fransız askısı işlemleriyle gündeme gelmişti.
Seda Sayan 'deeplift' yaptırdı