Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in ailesiyle bir araya geldi Seda Sayan eşinin ailesini ziyaret etti. Eşi Çağlar Ökten eşinin ailesiyle olduğu anları sosyal medyada paylaştı.

ensonhaber.com Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında Seda Sayan da bulunuyor... Ünlü şarkıcı paylaştığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Sayan geçtiğimiz nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Seda Sayan, eşiyle aşk dolu pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde de oğlu Oğulcan Engin ve eşi Çağlar Ökten dışında herkesi takipten çıktı. Eşinin ailesiyle Paylaşımları ve eşiyle gündeme gelen Sayan bir yeni fotoğraf paylaştı. Sayan, kayınvalidesi ve kayınpederiyle bir araya geldi. Çağlar Ökten, buluşma fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.