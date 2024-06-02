Seda Sayan, eşine ilanıaşk etti Seda Sayan, 3,4 milyon takipçili sosyal medya hesabı üzerinden eşi Çağlar Ökten'e kur yaparak, kendisini çok sevdiğini itiraf etti.

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ensonhaber.com

Seda Sayan, genç eşine sosyal medya aracılığı ile yine sevgisini ilan etti.

İlişkilerini kamuoyunun önünde yaşamaktan çekinmeyen ve duygularını sakınmadan belli eden bir sanatçı Seda Sayan.

Sayan, son evliliğini birlikte program yaptıkları ses sanatçısı Çağlar Ökten ile gerçekleştirdi.

Çift, evliliklerinin ilk gününden bu yana ilişkilerindeki uyumu ve mutluluklarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

Sık sık paylaşım yapıyorlar

Sayan, eşi ile birlikte baş başa ya da arkadaş grupları ile katıldıkları yemek ve gezilerden hoş görüntüler paylaşmayı sürdürüyor.

Sayan'dan, "Seni çok seviyorum aşkım" itirafı

Seda Sayan'ın Instagram hesabından paylaştığı hikayesinde; eşine "Aşkım" diye seslendiği, eşinin de kendisine "Bebeğim" diye karşılık verdiği ve Sayan'ın videoyu "Seni çok seviyorum aşkım" diyerek noktaladığı gözlendi.

Videoda, denize sıfır, yazlık bir mekanda bulundukları gözlenen ve takipçilerin içini ısıtan bu paylaşımda Sayan'ın, eşini "Sevgilim" diye paylaşması da gözlerden kaçmadı.