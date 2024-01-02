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Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, aşkı Çağlar Ökten'de buldu.
Ökten'le ilişki yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra evlenen Sayan, sık sık eşini sosyal medyada paylaşıyor.
Hem yeni yaşını hem de yeni yılı kutlayan Sayan, kocasıyla video atmayı da ihmal etmedi.
Aşka gelen Sayan, çektirdikleri kareleri de peş peşe yayınladı.
Seda'dan gözdağı
Çektiği videoda Çağlar Ökten'e "Kocam" diye seslenen Seda Sayan, hayranlarından beğeni aldı.
Video dışında da yeni karelerini yayınlayan şarkıcı, "2024 sabahı mutlu yıllar" notunu düştü.
Sayan'a yorum yapanlar, "Aşka gelmiş, Allah bozmasın" dedi.
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