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Seda Sayan fena gözdağı verdi! Kadınlara seslendi: O benim kocam

Seda Sayan fena gözdağı verdi! Kadınlara seslendi: O benim kocam Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Seda Sayan, yeni yılın ilk gününde kocası Çağlar Ökten'le bir video yayınladı.