Seda Sayan fenomen Mia'ya benzetildi

2. Sayfa programında ekrana getirilen fotoğraflarla Seda Sayan’a ikizi kadar benzeyen sosyal medya ünlüsü Mia dikkat çekti.

Instagram hesabını aktif kullanan, özellikle fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle dikkat çeken ünlü sanatçı Seda Sayan yine gündemde.

Sosyal medyada, fenomen olan Mia isimli genç kız ile Seda Sayan'ın benzerliği konuşulur oldu.

Kullanıcılar, iki ismin fotoğraflarını bir araya getirerek karşılaştırma yaptı.

İLK BAKIŞTA SEDA SAYAN

Bazı kişiler, “Seda Sayan’a Seda Sayan’dan daha çok benziyor” "Seda Sayan'ın ikizi sandık" yorumlarını yaptı.

Bazıları ise estetik sayesinde herkesin tek tipe dönüştüğünü savundu.

İkilinin benzerliği, TV 8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına da konu oldu.