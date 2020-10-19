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    Seda Sayan, Fransız askılı yüzüyle sahnede

    Yüzüne yaptırdığı Fransız askısıyla çok konuşulan Seda Sayan, Antalya'da sahneye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 12:33
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    Seda Sayan, Fransız askılı yüzüyle sahnede

    Uzun zamandır konser vermeyen Seda Sayan, önceki gece özel bir gece için Antalya’da sahne aldı.

    Güçlü yorumuyla dünden bugüne hit olmuş şarkılarını seslendiren Seda Sayan, kendisini dinlemeye gelenleri mest etti. Şarkıyla ve esprileriyle de geceye damga vuran Sayan, kıyafetiyle çocuksu halini de ortaya çıkardı.

    SEYİRCİ BEĞENDİ

    Yüzüne yaptırdığı Fransız askısı çok konuşulan ve uygulamadan sonra ilk konserini veren Seda Sayan, kendisini dinlemeye gelenlere nasıl olmuş diye sorunca “Harika olmuş” tezahüratları aldı.

    Seda Sayan, Fransız askılı yüzüyle sahnede #1Seda Sayan, Fransız askılı yüzüyle sahnede #2

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