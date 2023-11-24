Seda Sayan genç görünmek için sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi Yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Seda Sayan, başka bir yöntem deniyor.

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Kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten'le evlenen Seda Sayan'ın, yaptırdığı estetik operasyonları bitmek bilmiyor.

'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

Yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemden düşmeyen Sayan, geçtiğimiz aylarda ise bacakları için estetik operasyon geçirmişti.

Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, 'Barbie Bebek' uygulaması uygulatmıştı.

Sünnet derisini de kullanıyor

Daha önce defalarca kez bıçak altına yatan Sayan, son olarak daha genç görünmek için yüzüne sünnet derisinde elde edilen bir sıvı enjekte ettirdi.

Yaptırdığı işlemleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Seda Sayan, bebeklerin sünnet derisinde bulunan fibroplast hücrelerini laboratuvar ortamında ayrılması ile elde edilen yöntemi denediğini söyledi.

"Çok güzel olacak"

Cildinin ve boyun bölgesinin daha canlı görünmesi için işlem yaptırdığını söyleyen Sayan, "Çok güzel olacak" dedi.

Sayan, işlemin yapılması için gereken sıvının da doğru yerden alınmasına dikkat çekti. Ünlü isim, işlemi daha sonra ellerine de yaptıracağını belirtti.