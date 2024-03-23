Haberler



Magazin



Seda Sayan genç kalmak için her yolu deniyor! Bu defa bakın ne yaptı...

Seda Sayan genç kalmak için her yolu deniyor! Bu defa bakın ne yaptı... Yaptığı estetik işlemleriyle gündemden düşmeye Seda Sayan, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.