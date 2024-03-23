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Seda Sayan hem aşkları hem de yaptırdığı estetik işlemlerle gündemden düşmüyor.
Genç kalmak adına yüzünde birçok değişiklik yaptıran Sayan, bunları da saklamıyor.
Güzel isim bu defa yüzüne sünnet derisi enjekte ettirdi.
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Yaptırdığı işlemleri tek tek açıklayan Sayan, daha genç görünmek için yüzüne ve göğüs dekoltesine sünnet derisinden sıvı enjekte ettirdi.
Bu işlemi daha önce yine yaptıran ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı. Seda Sayan'a sosyal medyada; 'Gerçekten çok gençleştin', 'Seni tanıyamıyorum' gibi yorumlar yapılıyor.
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