Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil kavgasına Seren Serengil dahil oldu

Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil kavgasına Seren Serengil dahil oldu

Seren Serengil, Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'a sinirlendi.

Seren Serengil, Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil kavgasına karıştı. Eski dostu olan Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlamış, komedyen ise bu iddiaları yalanlamıştı.

"BU ARSIZLARIN TAPELERİ VAR"

Mehmet Ali Erbil'e Instagram'dan destek mesajı atan Seren Serengil, "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım." diye yazdı.

SİLDİ

Seren Serengil'in, bu yazıyı paylaştıktan dört dakika sonra silmesi ise dikkat çekti. 2018 yılında Seren Serengil, kendisine 3 gün zorlama hapis kararı çıktığı dönemde annesini yayına bağlayan Seda Sayan'la küsmüş, o zaman sert tepki göstermişti.