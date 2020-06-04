Seda Sayan küfür etti

Sunucusu olduğu Yemekteyiz programına da veda eden Seda Sayan, takipçisine küfürle cevap verdi.

Yemekteyiz programını Onur Büyüktopçu’dan devralan Seda Sayan, ne kadar açıklama yapsa da hala ünlü oyuncuyu işinden ettiği düşünülüyor.

Seda Sayan, bir takipçisinin kendisi hakkında yaptığı yorumu görünce adeta çıldırdı.

"ZUHAL'İ GEÇEMEDİ"

"Zuhal Topal ile s.dik yarışı yağacağım diye Onur'u yerinden etmeseydi ne güzel millet seyrediyordu. Reytingi de fena değildi. Ama onlar kaşındı. Seda Sayan izlenir zannettiler. Zuhal'i geçer sandılar ama nal toplattı yine onlara ve izlenmedi. Ekranda görmekten bıktı millet Seda'yı. Bunu anlamadılar ve ne kadar inkar ederse etsinler, insanlar Onur'un kendi isteği ile Yemekteyiz'i bıraktığına inanmadı." yorumuna sinirlenen Seda Sayan'dan yanıt gecikmedi.

"ALLAH BU VATANI SİZLERDEN KORUSUN"

Seda Sayan takipçisine "Hem beni takip edip hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur elli kere 'ben bıraktım' dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık şimdi s... g... sayfamdan." sözleri ile karşılık verdi.