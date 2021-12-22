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    Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'e yeni ev aldı

    Kazandığı parayaı gayrimenkule yatıran Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin'in evlendiğinde oturması için Nişantaşı'nda lüks bir ev aldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 11:39
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    Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'e yeni ev aldı

    Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, yıllardır kazandıklarını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Oğlu oğulcan tarafından ilişkileri hakkında yorum yapması yasaklanan Sayan, oğlunu düşünmeye devam ediyor.

    Seda Sayan, bu defa İstanbul'un merkezi konumunda olan bu projeye Oğulcan Engin için yatırım yaptı.

    30 MİLYON LİRA

    Kesenin ağzını açan ünlü şarkıcı, 4+1, 300 metre kare olan Nişantaşı'ndaki projeye 30 milyon lira ödedi.

    EVLENSİN İSTİYOR

    Şu anda inşaat aşamasında olan ve önümüzdeki sene dairesine kavuşacak olan Seda Sayan, oğlunun evlendiğinde oturacağı evinin hazır olmasını istedi.

    Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin e yeni ev aldı #1

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