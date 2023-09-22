Seda Sayan Photoshop'u lokal kullandı Seda Sayan, magazin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor.

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Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde oğlu Oğulcan Engin ve eşi Çağlar Ökten dışında herkesi takipten çıkmasıyla çok konuşulmuştu.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan, eşiyle aşk dolu pozlarını takipçileiyle paylaşmaya devam ediyor.

'Sevgilimin gözünden'

Yayınladığı karede yüzüne yoğun bir şekilde Photoshop uygulayan Sayan'ın karın bölgesindeki kırışıklıklar dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 3.5 Milyon takipçisi bulunan Seda Sayan fotoğrafa, 'Sevgilimin gözünden' notunu düştü.