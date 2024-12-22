Seda Sayan Türkiye'den taşınıyor! Evini satışa çıkardı

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Türkiye'de ekranların sevilen ve ünlü ismi Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile evlenerek dünya evine girmişti.

DUBAİ'YE YERLEŞECEK

Çok sayıda gayrimenkulü olduğu bilinen 61 yaşındaki ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın Sarıyer'deki lüks villasını satışa çıkardığı öğrenildi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre Sayan, bir kozmetik firması ile yaptığı anlaşma kapsamında eşiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yerleşmeye karar verdi. Geçtiğimiz yıl eşiyle birlikte yaşamak için taşındığı ve dekorasyonuna milyonların harcandığı villayı acil olarak satılığa çıkaran Sayan, bu mülk için 7 milyon dolar istiyor.

KOMŞULARINA MEKTUP GÖNDERDİ

Satılığa çıkaracağı evi için komşularına mektup gönderdiği öğrenilen Seda Sayan, evin satışı için şu ifadeleri kullandı: