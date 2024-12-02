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Haber Merkezi

Şarkıcı Seda Sayan, uzun zamandır annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın sağlık sorunlarıyla ilgileniyor. Sayan, yoğun bakıma alındığını duyurmuştu.

61 yaşındaki Sayan, sosyal medyadaki paylaşımına "Pamuk annem yoğun bakıma alındı. Allah tüm şifa bekleyenlere şifa versin." yazmıştı.

Canı sıkkın olan ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Safiye Soyman ile bir araya geldi.

"SAFİYE'Mİ GÖREMİYORDUM"

Safiye Soyman'la buluşmadan video paylaşan Sayan, "Annem biliyorsunuz uzun zamandır yoğun bakımdaydı. Şimdi iyi makinelerle. Daha da iyi olacak Allah'ın izniyle.

"Safiye'mi bu yüzden hiç göremiyordum, kavuştum. İnsan hastası olunca böyle oluyor. Allah bütün hastalara şifa versin." dedi.