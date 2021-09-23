Sabahların Sultanı Seda Sayan programına bağlanan bir kadın seyirci, kocasının kendisini abisinin eşi ile aldattığını söyledi. Kadının anlattıkları, stüdyoda şok etkisi yarattı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahların Sultanı Seda Sayan programı, birbirinden farklı konuları gündeme taşıyor.

Psikolog olarak tanınan Zafer Akıncı’nın katılımıyla ekrana gelen bölümde, programa bağlanan bir seyircinin anlattıkları, stüdyoda şok etkisi yarattı.

Kadın seyirci, kocasının kendisini abisinin eşi ile aldattığını belirterek şu sözleri kullandı:

“Ben 33 yaşındayım. 5 yaşında şeker hastası çocuğum var. Benim eşimi yengesi ile yakaladım. Ne yapmam lazım bilmiyorum. Çok zor durumdayım.”

“ALLAH ONUN DA YENGESİNİN DE CEZASINI VERSİN”

Seyirciyi bir süre dinledikten sonra kendisini tutamayan Seda Sayan, “Allah onun cezasını versin, yengesinin de inşallah.” diyerek tepki verdi.

“ALDATAN İNSANLARIN YÜZDE 85’İ YAKINLARI İLE ADATIYOR”

Konuya ilişkin psikolojik kuramlar üzerinden açıklama yapan Akıncı ise, “Yakınlık kuramı diye psikolojide meşhur bir kuram var. Diyor ki aldatan insanların yüzde 85’i en yakınları ile aldatıyorlar. Yani komşu, akraba.” ifadelerini kullandı.

Seda Sayan'a bağlanan kadın: Eşim beni yengesiyle aldattı VİDEO



İkinci evliliği olduğunu söyleyen kadın seyircinin, “1 yetimim var. Ben çok zor durumdayım. Ne yapmam lazım ne olursun bana bir şey söyle.” diye yardım istemesi üzerine Seda Sayan, programdan sonra kadına ulaşılacağını ifade etti.