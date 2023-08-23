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Seda Sayan'a dekolte estetiği! O anları sosyal medyadan yayınladı Abone Olun

Seda Sayan'a dekolte estetiği! O anları sosyal medyadan yayınladı Seda Sayan bir kez daha estetik doktorunun kapısını çaldı. Sayan bu kez "dekolte" estetiği yaptırdı ve o anları da sosyal medyadan yayınladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Yaptırdığı estetik operasyonlara devam eden Seda Sayan, adından söz ettiriyor. Bu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sayan, geçtiğimiz günlerde bir estetik daha yaptırdı. Doktorun kapısını çalan 60 yaşındaki Sayan, boyun ve dekolte bölgesindeki çizgilerden kurtulmak için harekete geçti. O anları da yayınladı Seda Sayan'ın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı... Seda Sayan daha önce Fransız askısı ve Deeplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmişti. Paylaştığı son estetik videosu ile yine gündem olan Sayan için, "Ne kadar daha yaptıracaksın?" yorumları geldi.

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