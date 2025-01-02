Seda Sayan'aın 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten aşkını haykırdı

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Yaptırdığı tüm estetikleri açık yüreklilikle paylaşan ünlü şarkıcı Seda Sayan, 62 yaşına girdi.

Leopar desenli cesur bacak dekolteli elbisesiyle Batum'da konser veren Sayan, sahnede doğum gününü kutladı.

Sahneye elinde kırmızı güllerle çıkan Sayan'ın 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten, romantik bir kutlama yaptı.

"BİR ÖMÜR EL ELE"

Sayan'la romantik pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Ökten, "Bir ömür el ele, göz göze yıllarımız olsun. İyi ki doğdun aşkım" notunu yazdı.

Sayan da eşinin paylaşımına "Sevgilim" yazarak karşılık verdi.