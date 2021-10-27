Kamboçyalı aşkı Anna ile buluşabilmek için Sabahın Sultanı Seda Sayan’a çıkan Kayserili Mesut, Anna’nın fotoğrafını bastırdığı tişört ile ilanı aşk yaptı.

Bir fenomen haline gelen Seda Sayan’ın sunumu ile Star TV ekranlarında yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programı, birbirinden farklı olayları seyircisi ile buluşturmaya devam ediyor.

Programa, Kayserili Mesut’un sosyal medya aracılığı ile tanıştığı Kamboçyalı Anna’ya olan aşkı damga vurdu.

Aşıkları birleştirmek için kolları sıvayan Seda Sayan, Mesut’un aşkı Anna’yı Türkiye’ye getirebilmek için harekete geçti.

FOTOĞRAFINI TİŞÖRTÜNE BASTIRDI

Programa katılan Kayserili Mesut’un, Kamboçyalı aşkı Anna’nın fotoğrafını tişörtüne bastırıp “I love Anna (Anna’yı seviyorum)” yazdırdığı görüldü.

Mesut’un Anna’ya olan aşkına dikkat çekmek isteyen Seda Sayan, “Böyle bir imkanın olmasa, ben size ulaşmış olmasam, Anna’ya ulaşmak için Kamboçya’ya yürür müydün?” diye sordu.

Seda Sayan’da, Kayserili Mesut’tan Kamboçyalı Anna’ya ilanı aşk VİDEO



“DÜNYANIN ÖBÜR UCU DA OLSA ÇOK SEVİYORUM”

“Dünyanın öbür ucu da olsa ben çok seviyorum.” diyen Kayserili Mesut, Seda Sayan’ın sorusunu “Yürürdüm.” diyerek yanıtladı.

İNGİLİZCE ŞİİR OKUDU

Kamboçyalı Anna, canlı bağlantı ile programa katıldı.

Sevdiğini karşısında gören Kayserili Mesut, programda bir de yazdığı İngilizce şiiri okudu.

Kamboçyalı Anna, kendisine yazılan şiir karşısında duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Mesut'tan Anna'ya İngilizce şiir VİDEO