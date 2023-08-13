Seda Sayan'dan eşi ile aşk pozu
ensonhaber.com

Sevilen şarkıcı Seda Sayan, çeşitli konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dönemlerde evliliği ile konuşulan Seda Sayan, eşiyle tatile çıktı.

Geçtiğimiz yıl kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine giren Sayan, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.

Çift Amerika tatilinde

Sayan bu kez 3,5 milyon takipçili hesabından bu kez tatilden bir kare paylaştı.

Uzun süredir Amerika’da yapan ikilinin fotoğrafı sosyal medyada konuşuldu.

"Sevgilimle"

Bir diğer yandan fotoğrafa “Sevgilimle” notunu düştü.

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Seda Sayan'dan eşi ile aşk pozu