Seda Sayan'dan estetik açıklaması: "Biz söylüyoruz da biliyorlar"

Yaptırdığı estetikleri tek tek söyleyen hatta yaptırırken video yayınlayan 61 yaşındaki Seda Sayan, gençlik uğruna yaptırdığı operasyonlarla yıllardır gündemden düşmüyor.

Son olarak kök hücreden elde edilen ve en çok yeni doğan bebeklerin göbek bağında bulunan “Altın Eksozom” yöntemiyle cildini yenilediğini duyuran Sayan, kendisine yöneltilen “estetik bağımlısı” yorumlarına cevap verdi.

"NORMALDE KİMSE SÖYLEMİYOR"

Genç kalmak için piyasadaki tüm işlemleri uygulatan sanatçı, “Biz estetik yaptırdığımızı söylüyoruz, ondan estetikli olduğumuzu biliyorlar. Normalde kimse söylemiyor.” diyerek yorumlarına sert ama esprili bir cevap verdi.