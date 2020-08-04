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    Seda Sayan'dan Gonca Vuslateri'ne yorum

    Seda Sayan, Gonca Vuslateri’nin küvet pozunu görünce dayanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 06:48
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    Seda Sayan'dan Gonca Vuslateri'ne yorum

    Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından peş peşe köpük dolu küvette poz verdiği anları paylaştı. Oyuncu son olarak küvetin içinde camdan manzaraya baktığını bir pozunu yayınladı.

    "TERLİK GELİYOR"

    Fotoğrafı gören SedaSayan ise herkesin merak ettiği soruyu sorarak "Resmi kim çekti Gonca?" dedi.

    Sayan'ın yorumuna kahkahalarla cevap veren oyuncu ise "Terlik geliyor terlik. Artık ne çekti be o resim" diyerek espri yaptı.

    Seda Sayan'dan Gonca Vuslateri'ne yorum #1

    Seda Sayan'dan Gonca Vuslateri'ne yorum #2

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