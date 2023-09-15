Seda Sayan'dan herkesi şoke edecek hamle! Tek tek sildi, Safiye Soyman'a bile acımadı! Sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderilerle gündeme gelen Seda Sayan, sayfasında temizlik yaptı.

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Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Seda Sayan, sosyal medyayı da aktif kullanıyor.

Sahne pozlarını ve eşiyle olan karelerini yayınlayan Sayan, herkesi şaşırtan bir hamleye imza attı.

Herkesi sildi

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra Çağlar Ökten ile evliliği ve Star TV'deki programıyla sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, sosyal medya hesabından yakın dostu Safiye Soyman dahil herkesi takipten çıkardı. Ünlü isim sadece eşi ve oğlunu silmeye kıyamadı.

Yediği içtiği ayrı gitmeyen Safiye Soyman'ı dahi silen Sayan sadece eşi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin'i takipten çıkarmadı. Seda Sayan'ın böyle bir hamleyi neden yaptığı ise merak konusu oldu.