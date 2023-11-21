Seda Sayan’dan sonra ablası Nursel Sayan da gençleşmek bıçak altına yattı Seda Sayan'ın ablası, yanlış müdahale sonucu deforme olan yüzünü baştan yaptırdı.

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ensonhaber.com

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten’le yaptığı evlilikle ve estetikleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Ancak ünlü şarkıcının bu kez ablası yaptırdığı estetikle sosyal medyada olay oldu.

Ailecek estetiklendiler

Kendisine seneler önce yapılan yanlış müdahale sonucu yüzü deforme olan Nursel Sayan, tekrar bıçak altına yattı.

Öncesi sonrası

Doktorun öncesi ve sonrası görüntüleri TikTok da paylaşması üzerine Seda Sayan'ın ablası Nursel Hanım, eski ve yeni haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Seda sayan da yaptırdığı estetik müdahaleleri kimseden çekinmeden sosyal medya hesabında paylaşıyor.