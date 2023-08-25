Seda Sayan'ın deniz keyfi Eşi Çağlar Ökten'le tekneden fotoğraf paylaşan Seda Sayan, adeta düşman çatlattı.

ensonhaber.com

Kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ve mutlu bir birliktelik yaşayan Seda Sayan tatil dönüşü soluğu estetik doktorundan almıştı.

Yeni operasyonlar için harekete geçen 60 yaşındaki Seda Sayan, altın dokunuş ve dekolte canavarı işlemleri yaptırmış; o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Instagram'dan günlük hayatına dair kesitler de paylaşan Sayan, en son eşiyle deniz sefası yaptığı anları takipçilerine gösterdi.

"Sevgilimle denizdeydik"

Ünlü şarkıcı karesine, "Sevgilimle denizdeydik" notunu düştü.