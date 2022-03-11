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    Seda Sayan'ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri...

    Yeniden evlilik kararı alan Seda Sayan kaç kere evlendi, kaç çocuğu var? soruları araştırılıyor. İşte Seda Sayan'ın eşleri ve çocukları..
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 13:22
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    Seda Sayan'ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri...

    Seda Sayan, yedinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor...

    Seda Sayan, birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den aldığı evlilik teklifine 'Evet' dedi.

    Kadırgalı Seda Sayan'ın daha önceki evlilikleri de merak konusu oldu.

    Seda Sayan kaç kere evlendi? Seda Sayan eşleri kimlerdir? Seda Sayan eşlerinin İsimleri nedir? Seda Sayan boşandığı eşleri gibi konu başlıkları araştırılıyor.

    Seda Sayan, 58 yıllık hayatına imam nikahlı eşleri de dahil olmak üzere toplamda 7 evlilik sığdırdı.

    59 yaşındaki Sayan’ın her beraberliği ve her evliliği de magazin dünyasına bomba gibi oturdu.

    Peki Seda Sayan kaç kere evlendi? Seda Sayan'ın ilk eşi kim? Kaç çocuğu var? İşte detaylar...

    SEDA SAYAN KAÇ KERE EVLENDİ?

    RIDVAN KILINÇ

    Seda Sayan, ilk evliliğini Rıdvan Kılıç ile 26 yaşında nikah masasına oturarak yaptı.

    Seda Sayan ve Rıdvan Kılıç, 1987 yılının Mayıs ayında evlendiler. Daha sonrasında ünlü çift, yine 1987 yılının Aralık ayında ani bir kararla boşandılar.

    Seda Sayan ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri... #1

    SİNAN ENGİN

    Rıdvan Kılıç ile olan evliliğini bitirdikten sonra Seda Sayan’ın karşısına Sinan Engin çıktı.

    Seda Sayan, 1990 yılında Sinan Engin ile nikah masasına oturmuştur. Bu evlilik içerisinde hamile kalan Seda Sayan’ın bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu oldu.

    1995 yılında ise Seda Sayan, Sinan Engin ile boşanma kararı alır ve hızlıca boşandı.

    Seda Sayan ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri... #2

    MAHSUN KIRMIZIGÜL

    Mahsun Kırmızıgül ile 3 yıl birlikte olan Seda Sayan, nikah masasına oturmamış ve bu birlikteliğine imam nikahı ile devam etmiştir. 3 yıl sonra ise olaylı bir şekilde Mahsun Kımızıgül’den ayrılmıştır.

    Seda Sayan ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri... #3

    SONER YAPACIK

    Etiler’de kırmızı ışıkta tanıştığı Soner Yapacık’a hemen evlenme teklifi eden Seda Sayan, 25 Ağustos 1998 tarihinde Soner Yapacık ile nikah masasına oturdu. Ancak evlilikleri oldukça kısa sürmüştür.

    Soner Yapacık ile olan evliliğini ani bir kararla bitiren Seda Sayan, yine ani bir kararla 2000 yılında ünlü iş adamı Tuncay Kıratlı ile evlilik kararı aldı.

    Seda Sayan ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri... #4

    TUNCAY KIRATLI

    Seda Sayan’ın 4. resmi nikahlı eşi olan Tuncay Kıratlı ile tıpkı evlenme kararı gibi ani kararla boşanma kararı aldı ve kısa süre bu evliliği de bitirdi.

    Seda Sayan ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri... #5

    GÖKHAN ŞÜKÜR

    Gökhan Şükür ile Seda Sayan 2004 yılında herkesten gizli nikah kıydılar. Ancak uzun soluklu olmayan bu evlilik de 13 ay sonra 2005 yılında mahkemede bitti.

    Seda Sayan ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri... #6

    NİHAT DOĞAN

    Seda Sayan, Nihat Doğan ile imam nikahlı olarak birlikte yaşamış ve resmi nikah kıymamıştır.

    Seda Sayan ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri... #7

    ONUR ŞAN

    Seda Sayan ve Onur Şan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikah ile 1 Şubat 2008’de resmi olarak evlendi. Nitekim bu evlilik de uzun sürmedi ve 2010 yılının Şubat ayında boşandılar.

    SEDA SAYAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

    Evlilikleri kısa süren Seda Sayan’ın sadece tek evliliğinden Oğulcan adından bir oğlu olmuştur. Diğer 6 evliliğinde ise Seda Sayan’ın çocuğu olmamıştır.

    Seda Sayan ın evlilikleri: Seda Sayan kaç kere evlendi? İşte eski eşleri... #8


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