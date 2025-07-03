Seda Sayan'ın romantik aşk tatili! Eşi Çağlar Ötken ile kareler yayınladı

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile hayatını birleştirmişti. Sayan’ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yapmıştı.

Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e olan aşkını dile getiren ünlü sanatçı, yine sevgilisini içinde tutmadı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Seda Sayan, 3,2 milyon takipçili Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"SEVGİLİM"

Eşi Çağlar Ökten ile gittikleri tatilden bir kare paylaşan Sayan, fotoğrafın altına kalp emojisi ekleyerek "Sevgilimmm" notunu düştü.