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Haber Merkezi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in evliliği uzun süre konuşulmuştu. İkilinin arasındaki yaş farkı sevenleri tarafından eleştiriye neden olmuştu.

Eleştirilere kulak asmayan çiftin aşkı doludizgin devam ediyor.

ELEŞTİRİLER UMRUNDA DEĞİL

Her fırsatta eşi Çağlar Ökten'e aşkını ilan eden ünlü sanatçı, bu sefer de evlerinin havuz kenarında verdikleri pozu paylaştı. Sayan, o hallerini “Sevgilimmmmmmm” notuyla yayınladı.

Aralarındaki 25 yaş farkına rağmen aşklarını doludizgin yaşayan çiftin kareleri, takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.