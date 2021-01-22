Sedef Avcı'dan anlamlı hediye çağrısı

Ünlü oyuncu Sedef Avcı, doğum gününde otizmli çocuklara yardım edilmesini istedi.

Doğum günü bugün olan Sedef Avcı, sosyal medyadan takipçilerine seslendi.

Kendisine hediye almak yerine otizmli çocuklar için bağış yapmalarını isteyen oyuncu, şu notu paylaştı:

“Canım dostlarım, 22 Ocak benim doğum günüm. İçimdeki çocuğu bir yaş daha büyütüyorum. Ve bu sene sizlerden bir dileğim var. Gelin birlikte otizmli çocuklara umut olalım.

"ONLARA HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"

Ben kendi doğum günümü onlara hediye etmek istiyorum. Siz de benim adıma onlara destek olursanız bana en güzel hediyeyi vermiş olursunuz. Doğum günüm, otizmli güzel yavrularımıza şifa, umut olsun.”