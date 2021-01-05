Sedef Avcı'nın yeni imajı

Güzel oyuncu Sedef Avcı, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Sedef Avcı, Bebek’teki kuaföründen çıktıktan sonra çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.

"FİLTRESİZ"

Saçını kahkül kestiren oyuncu, “Filtreyi sadece kahvede severim.” diye yazarak, karenin orijinal halini paylaştığını söyledi.

Her imajı sevenleri tarafından çok beğenilen Avcı’ya, takipçileri yine övgü dolu mesajlar yazdı.