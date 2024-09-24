Şef Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağının fiyatı sosyal medyada gündem oldu MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın eleştirilen "Okyanus" ismini verdiği imza tabağının fiyatının 1550 TL olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

MasterChef Türkiye ile ünlenen şef Mehmet Yalçınkaya, imza tabağıyla gündem oldu.

Programda yarışmacılara yapmaları için sunduğu ünlü şefin simit üzerine deniz mahsulleriyle yaptığı tabağa yorum yağmıştı.

Çok eleştirilen ve beğenilmeyen tabak için "Uyduruk" ve "Para vermem" yorumları yapılmıştı.

TABAĞIN YAPILIŞ VİDEOSU VAR

Eleştirilerin ardından da Mehmet Yalçınkaya'nın sosyal medya hesabında "Okyanus" tabağının yapım aşamasını yayınladı.

Yalçınkaya'nın gündem olan imza tabağının da fiyatı ortaya çıktı.

1550 TL

"Okyanus" ismini verdiği ve içerisinde torik lakerda, somon pastırma, uskumru füme, yılan balığı olan yemeğin fiyatının 1550 TL olduğu öğrenildi. Yalçınkaya'nın "Denizden" isimli restoranında sunulan bu yemeğin fiyatı ise duyanları şoke etti.