Sefo ameliyat oldu! Ünlü rapçi sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

2018 yılında müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Sefo, "Bilmem mi?", "Isabelle" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalamıştı.
Gerçek adı Seyfullah Sağır
Gerçek adı Seyfullah Sağır olan rapçi Sefo, son paylaşımlarıyla gündem oldu.
Hastaneden fotoğraflar paylaşan Sefo'nun ameliyat olduğu ortaya çıktı.
"Albüm iptal"
İlk olarak "Albüm iptal" paylaşımı ile sevenlerini endişelendiren Sefo, ardından "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce şurada sahnedeydim, şimdi yataktayım." ifadelerini kullandı.
"Sünnet oldum"
Hastane odasındaki fotoğrafına "Sünnet oldum arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, gayet iyiyim." yazarak espri yapan Sefo'nun, safra kesesi ameliyatı olduğu ortaya çıktı.
"Safra kesesi ameliyatına girdim"
"Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanan Sefo, operasyon sonrası hastane odasında arkadaşlarıyla oyun oynadığı anları paylaşıp iyi olduğunu gözler önüne serdi.
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