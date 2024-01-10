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Sefo ameliyat oldu! Ünlü rapçi sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Sefo ameliyat oldu! Ünlü rapçi sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi En başarılı rap sanatçılarından biri olan Sefo, hastaneden yaptığı paylaşımlarla takipçilerini endişelendirdi.